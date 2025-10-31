Haberler

Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, gece yarısı benzine sessiz sedasız 1 lira 14 kuruşluk zam geldi. Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lira 47 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Yakışır iyi gider akp li seçmene

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bizde araba kullanma hevesi oldukça daha çok zam gelecek

Haber YorumlarıErol Birol :

Şükredelim Avrupada benzinin Fiati tam iki misli. Bizim milletimiz ağlamaya alışmış.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
