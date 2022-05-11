Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti - Haberler

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Benzine 78 kuruş zam geldi! Litre fiyatı 21 lirayı geçti

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 21,13 liraya yükselirken, Ankara ve İzmir'de ise 21,22 lira oldu. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi de 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Akaryakıt, Benzin, Zam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

Gokhan selçuk:

Dolar 18 TL'ye brend petrol varil fiyatı 145$ a geldiğinde benzin lt fiyatı 13.75 TL iken. Nasıl utanmadan dolar ve varil fiyatı yükseldi ondan zam yapıyoruz diyorlar.güncel dolar 15.32tl varil fiyatı 112.6 $ şuan ama benzin 21.3 tl

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