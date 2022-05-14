Benzin ve LPG'ye zam geliyor! Biri 23 lira sınırına dayanacak, diğeri 11 lirayı aşacak - Haberler

Brent petrolün varil fiyatındaki artış nedeniyle benzine bir zam daha geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; hafta başından itibaren LPG'ye 40 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN 23 LİRA SINIRINA DAYANACAK

Son fiyat artışlarıyla 21 liranın üzerine çıkan benzinin litresi gelecek zamla birlikte 23 lira sınırına dayanacak. LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN VE LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 80 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 92 kuruşa çıkacak.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 93 kuruştan 11 lira 33 kuruşa yükselecek. LPG'nin litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruştan 11 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 76 kuruştan 11 lira 16 kuruşa çıkacak.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.