Haberler

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyon Başkanlığına Palandöken yeniden seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun 28. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkanlığa seçildi. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Federasyon'un 28. Olağan Kongresi Anadolu Otel'de gerçekleştirildi.

Palandöken'in yeniden başkan seçildiği Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonunun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Feridun Göner, Vakkas Katırlı, Erol Demirci, Ergün Çolak, Abdullah Akça, Şaban Kaya, Serdar Uzun, Ahmet Akdardağan, Süleyman Baday, Hikmet Ay, Hakan İnkaya ve Vildan Şamandar.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Zobu, Mehmet Olgaç ve Mustafa Akdemir seçildi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi