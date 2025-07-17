Bellona, Mobilya Sektöründe Müşteri Memnuniyetinde Zirveye Yerleşti

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Bellona, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırması'nda 72,1 puanla mobilya sektörünün en yüksek memnuniyet puanını aldı. Genel Müdür Cüneyt Ocak, müşteri memnuniyetinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bellona, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırması'nda 72,1 puanlık memnuniyet skoruyla mobilya sektörünün en yüksek memnuniyet puanını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12-27 Mayıs'ta bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde 72 ilde yaklaşık 15 bin kişiyle görüşüldü. Araştırma, yüzde 93 güven düzeyinde tamamlandı.

Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim ve bölge dağılımlarına göre hedeflenen kotalara ulaşılan çalışmada, Bellona'nın elde ettiği puan tüketici güveni ve marka bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, müşteri memnuniyetinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığına vurgu yaparak, bu bakış açısını ürün kalitesinden satış sonrası hizmetlerine kadar tüm süreçlere yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ocak, "Elde ettiğimiz bu skor, müşterilerimizin markamıza duyduğu güvenin ve sadakatin en somut göstergesidir. Bizlere bu başarıyı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve elbette bizi tercih eden değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyetini öncelikli hedefimiz olarak görmeye ve bu yolda yatırımlarımızı sürekli artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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