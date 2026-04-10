Belçika'nın Anvers Limanı'nda petrol sızıntısı gemi trafiğini durdurdu

Güncelleme:
Belçika'daki Anvers Limanı'nda meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle gemi trafiği durdu.

Avrupa'nın en büyük ikinci limanı konumunda bulunan Anvers Limanı, petrol sızıntısının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Konteyner rıhtımı Deurganckdock'ta meydana gelen petrol sızıntısı, Anvers Limanı'nda ciddi aksamalara neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sızıntının bir gemiye yakıt ikmali sırasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, sızıntının kısa sürede durdurulduğu ve olaya karışan gemilerin temizlik çalışmaları kapsamında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan sızıntı nedeniyle Anvers Limanı'na erişimin durduğu ifade edilerek, "Özel gemiler sızan petrolün temizlenmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Çevremizi korumak mutlak önceliğimizdir. Operasyonel ve ekolojik hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

