Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye'ye geliyor

TİCARET Bakanlığı, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Belçikalı yetkililer ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açılamada, "Türkiye ile Belçika arasındaki köklü ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması amacıyla düzenlenen 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında, Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelecektir. Kraliçe Mathilde'nin himayelerinde ve Belçika'nın üst düzey siyasi ve ekonomik temsilcilerinden oluşan heyetin katılımıyla, 11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da kapsamlı bir program gerçekleştirilecektir. Program kapsamında Majesteleri Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Maxime Prevot, Dış Ticaretten Sorumlu Savunma Bakanı Sayın Theo Francken, Brüksel-Başkent Bölgesi Bakan-Başkanı Sayın Boris Dillies, Flaman Bölgesi Başbakanı Sayın Mathias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Sayın Pierre-Yves Jeholet'in yer aldığı üst düzey Belçika heyeti; yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400'ü aşkın iş insanının katılımıyla Türkiye'de temaslarda bulunacaktır. Program kapsamında Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, Belçikalı mevkidaşları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek; görüşmelerde Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla ele alınacaktır" denildi.

'TÜRKİYE-BELÇİKA İŞ FORUMU' DÜZENLENECEK

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında yapılacak temaslara ilişkin, "Ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, lojistik, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sağlık teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret ve küresel tedarik zincirleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Program kapsamında ayrıca, ülkemiz ev sahipliğinde 'Türkiye-Belçika İş Forumu' düzenlenecek; Türk ve Belçikalı iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki üst düzey heyetle bir araya gelecektir. İş Forumu kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve ikili iş görüşmeleri ile iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Belçika Ekonomi Misyonu kapsamında ayrıca yatırım odaklı toplantılar, sektör bazlı çalışma oturumları ve firmalar arası B2B görüşmeler gerçekleştirilecek; Türkiye'nin üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve stratejik konumu Belçikalı yatırımcılar ve iş çevrelerine kapsamlı şekilde tanıtılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 9,2 milyar doları aştığı aktarılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Karşılıklı yatırımlar istikrarlı şekilde artmaya devam etmektedir. Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaşırken, Türk şirketleri de Belçika'da lojistik, enerji, petrokimya, sağlık, inşaat ve sanayi başta olmak üzere birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırmaktadır. Son Ekonomi Misyonu'nun ardından 14 yıl sonra yeniden gerçekleştirilen bu üst düzey ziyaretin; Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut iş birliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması beklenmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı