Türk ve Belçikalı firmalar arasında resmi imza töreni yapıldı

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımıyla Türk ve Belçikalı firmalar arasında resmi imza töreni gerçekleştirildi.

Belçika heyetinin Kraliçe Mathilde başkanlığında Türkiye'ye düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti kapsamında gerçekleştirilen resmi imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve davetliler katıldı.

Türk ve Belçikalı gıda, teknoloji, lojistik, ilaç ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmalar arasında anlaşma imzalandı.