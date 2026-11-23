Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Belçika Kralı Philippe, Başbakan Bart de Wever'den federal bütçe müzakerelerinde ilerleme sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmesini istedi.

Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Philippe, Başbakan de Wever'i Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

De Wever, sabah yapılan kapsamlı kabine toplantısı da dahil olmak üzere koalisyon ortaklarıyla son günlerde yürüttüğü bütçe görüşmelerinde gelinen aşama hakkında Kral'a bilgi verdi.

Bütçe konusunda belirleyici bir ilerleme sağlanamadığını belirten de Wever, görüşmeleri sürdürmek istediğini Kral'a iletti.

Müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyduğunu belirten Kral Philippe, krizin uzamasını önlemek için taraflara sorumluluklarını üstlenmeleri ve kamu yararını ön planda tutmaları çağrısında bulundu.

Kral Philippe, görüşmelerin gizlilik ve karşılıklı saygı içinde yürütülmesinin, diyaloğa ve bütçenin esasına ilişkin çalışmalara öncelik verilmesinin önemine işaret etti.

De Wever, haftalık görüşmelerinde müzakerelerin seyri hakkında Kral'a bilgi vermeyi sürdürecek.

Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle istifasını sunmuştu

Belçika Başbakanı de Wever, kasım başında beş partili koalisyon hükümetinde 2027 bütçesine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine Kral'a istifasını sunmuştu.

Koalisyon partilerinin liderleriyle görüşen Kral Philippe, istifayı kabul etmemiş ve de Wever'den müzakereleri yeniden başlatmasını istemişti. Kral, 16 Kasım'daki görüşmesinde de de Wever'den müzakereleri sürdürmesini talep etmişti.

Koalisyon ortakları, bütçe açığını azaltmak için harcama kesintileri ile vergi gelirlerinin artırılması arasında nasıl bir denge kurulacağı konusunda anlaşamıyor.

Kaynak: AA