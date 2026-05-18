Belçika, maliyeti artan Kuzey Denizi enerji adası projesini revize ediyor

Belçika hükümeti, maliyet artışının ardından geciken Kuzey Denizi'ndeki enerji adası projesini daha düşük bütçeli yeni bir planla sürdürmeye hazırlanıyor.

Belga ajansının haberine göre, Belçika federal hükümeti, Kuzey Denizi'ndeki Prenses Elisabeth enerji adası projesini daha düşük maliyetli yeni bir planla yeniden gündeme aldı.

Önceki tasarıma kıyasla yaklaşık 2 milyar avro tasarruf sağlaması öngörülen yeni planın Enerji Bakanı Mathieu Bihet tarafından hükümete sunulması bekleniyor.

Belçika hükümeti geçen yıl, İngiltere bağlantısı da dahil projenin tahmini maliyetinin 2,2 milyar avrodan 10 milyar avronun üzerine çıkmasının ardından planın bir bölümünü iptal etmişti.

Söz konusu maliyetlerin büyük kısmının Belçika'daki elektrik tüketicileri tarafından karşılanması öngörülüyor.

Yeni teklif, İngiltere bağlantısını korurken kapasiteyi 1,4 gigavattan 1,2 gigavata düşürüyor.

Prenses Elisabeth enerji adası, Oostende yakınlarında Belçika kıyısından yaklaşık 45 kilometre açıkta inşa ediliyor.

Dünyanın ilk yapay enerji adasını içeren proje, deniz üstü rüzgar santrallerinden üretilen elektriği Belçika'nın şebekesine iletmeyi ve ilerleyen aşamada Belçika ile İngiltere'yi deniz altı elektrik kablosuyla birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki ada, açık deniz rüzgar türbinlerinden gelen enerjiyi toplayarak ana karaya aktaracak ve diğer Avrupa ülkeleriyle enerji bağlantı noktası görevi de görecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3,5 gigavatlık açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin Belçika elektrik şebekesine entegre edilmesi planlanıyor.