Haberler

Belçika, maliyeti artan Kuzey Denizi enerji adası projesini revize ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika hükümeti, maliyeti 10 milyar avroyu aşan Kuzey Denizi'ndeki Prenses Elisabeth enerji adası projesini, 2 milyar avro tasarruf sağlayacak yeni bir planla sürdürmeye hazırlanıyor. Kapasite 1,4 GW'tan 1,2 GW'a düşürülürken İngiltere bağlantısı korunuyor.

Belçika hükümeti, maliyet artışının ardından geciken Kuzey Denizi'ndeki enerji adası projesini daha düşük bütçeli yeni bir planla sürdürmeye hazırlanıyor.

Belga ajansının haberine göre, Belçika federal hükümeti, Kuzey Denizi'ndeki Prenses Elisabeth enerji adası projesini daha düşük maliyetli yeni bir planla yeniden gündeme aldı.

Önceki tasarıma kıyasla yaklaşık 2 milyar avro tasarruf sağlaması öngörülen yeni planın Enerji Bakanı Mathieu Bihet tarafından hükümete sunulması bekleniyor.

Belçika hükümeti geçen yıl, İngiltere bağlantısı da dahil projenin tahmini maliyetinin 2,2 milyar avrodan 10 milyar avronun üzerine çıkmasının ardından planın bir bölümünü iptal etmişti.

Söz konusu maliyetlerin büyük kısmının Belçika'daki elektrik tüketicileri tarafından karşılanması öngörülüyor.

Yeni teklif, İngiltere bağlantısını korurken kapasiteyi 1,4 gigavattan 1,2 gigavata düşürüyor.

Prenses Elisabeth enerji adası, Oostende yakınlarında Belçika kıyısından yaklaşık 45 kilometre açıkta inşa ediliyor.

Dünyanın ilk yapay enerji adasını içeren proje, deniz üstü rüzgar santrallerinden üretilen elektriği Belçika'nın şebekesine iletmeyi ve ilerleyen aşamada Belçika ile İngiltere'yi deniz altı elektrik kablosuyla birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 6 hektar büyüklüğündeki ada, açık deniz rüzgar türbinlerinden gelen enerjiyi toplayarak ana karaya aktaracak ve diğer Avrupa ülkeleriyle enerji bağlantı noktası görevi de görecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3,5 gigavatlık açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin Belçika elektrik şebekesine entegre edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Helikopter havalandı! Mersin'de 4 kişiyi öldüren saldırgan her yerde aranıyor

4 kişiyi öldüren saldırgan için helikopter havalandı
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz