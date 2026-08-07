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Belçika'da klima kurulumunda rekor artış

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Belçika'da yılın ilk yarısında kurulan klima sayısı 134 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Belçika'da yılın ilk yarısında kurulan klima sayısı 134 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'da yer alan habere göre, ülkede sıcaklıkların artmasıyla klima sistemlerine talep hızla yükseliyor.

Belçika'da ocak-haziranda toplam 134 bin 178 sabit klima ünitesi kuruldu. Ülkede günde ortalama 740'tan fazla klima kurulumu yapıldı.

Böylece Belçika'da yılın ilk yarısında klima kurulumu, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artış gösterdi.

Klima sistemlerinde çoğu zaman aynı noktaya birden fazla iç ünite kuruldu. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında birden fazla iç ünite içeren toplam 76 bin 180 klima sistemi kurulumu yapıldı.

Öte yandan, veriler, Belçika'da bu yıl iki sıcak hava dalgasının yaşandığı dönemin klima talebine etkisini yansıtmıyor. Avrupa'nın birçok bölgesinde haziranın son haftası ve temmuzda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkmış ve rekorlar kırılmıştı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle Belçika'da yaşam olumsuz etkilenmiş, bazı bölgelerde açık hava etkinlikleri iptal edilmiş, okullar geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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