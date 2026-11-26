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Belçika'da elektrik ve doğal gaz tedarik şirketi Eneco, bazı müşterilerine ait verilerin siber saldırı sonucu ele geçirildiğini bildirdi.

Eneco, uğradığı siber saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şirkete yönelik siber saldırıdan etkilenen müşterilerle en kısa sürede iletişime geçileceği, müşterilerin şüpheli e-posta ve telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Saldırının gerçekleşme biçimi ve müşterilere etkisinin araştırıldığı belirtilen açıklamada, güvenlik açığının tespit edildiği ve giderildiği bildirildi.

Öte yandan, yerel basında, saldırıyı üstlenen kişinin 100 binden fazla müşteri numarası ile on binlerce banka hesap numarası ve posta adresini ele geçirdiği ifade ediliyor.

Belçika'da son haftalarda yaşanan siber saldırılar

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde dün 82 belediyeden yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin siber saldırıda ele geçirildiği açıklandı.

Kasım başında Belçika'da çok sayıda süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı düzenlenmişti. Bu soruşturma hala devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da 19 Kasım'da yapay zeka destekli siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Saldırıdan AB'nin çevrim içi eğitim platformu dahil çeşitli sistemlerinin etkilendiği, olayın boyutuna ilişkin incelemenin sürdüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA