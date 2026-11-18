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Belçika, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), çevrenin korunması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına destek amacıyla 130 milyon avro katkı sağlama taahhüdünde bulundu.

Küresel Çevre Fonu (GEF), COP31 kapsamında yapılan toplantıda Belçika'nın GEF'in ana fonuna 80 milyon avro ve En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu'na (LDCF) 50 milyon avro katkı sağlayacağını açıkladı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belçika'nın İklim ve Çevre Özel Temsilcisi François Dumont, katkıların biyolojik çeşitliliğin korunmasına, ekosistemlerin onarılmasına ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelerin uyum çalışmalarına destek olacağını belirtti.

Belçika'nın 2026-2029 dönemi için 50 milyon avro katkı taahhüdünde bulunduğu En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu, bu ülkelerin kuraklık ve sel gibi iklim risklerine karşı tarım, su yönetimi ve altyapı alanlarında yürüttüğü projelere hibe sağlıyor.

GEF, bağışçı ülkelerin katkılarıyla gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitliliğin korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kirlilikle mücadele gibi alanlarda yürütülen projelere ağırlıklı olarak hibe desteği veriyor.

GEF ayrıca, en az gelişmiş ülkelerin kuraklık ve sel gibi iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına yönelik projeleri finanse eden En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu'nu yönetiyor.

Kaynak: AA