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Belçika'da 10 Milyar Avroluk Tasarruf Planı

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Belçika Başbakanı Bart de Wever, 2029'a kadar 10 milyar avro tasarruf planladıklarını ve bu tedbirlerin tüm toplumu etkileyeceğini söyledi. Avrupa'nın zor durumda olduğunu belirten de Wever, bütçe açığının GSYH'nin yüzde 5'ini aştığını vurguladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, federal hükümetin 2029'a kadar 10 milyar avro tasarruf planladığını belirterek, alınacak tedbirlerin bütün toplumu etkileyeceğini söyledi.

De Wever, RTL televizyonuna verdiği röportajda, federal hükümetin gelecek haftalarda karara bağlaması beklenen bütçe tasarruf planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe kesintilerine odaklandığını belirten de Wever, herkesin bütçedeki tasarruf yükünün başkaları tarafından üstlenilmesini beklediğini ifade etti.

Bart de Wever, "Plan, 2029 yılına kadar yaklaşık 10 milyar avro bulmak. Bütçe kesintilerini nasıl yaparsak yapalım, herkesin sonuçlarını hissedeceği bir durumdayız." diye konuştu.

Kamu gelirlerinin artırılması gündeme geldiğinde genellikle en zenginlerin hedef gösterildiğine dikkati çeken de Wever, alınacak tedbirlerin toplumun büyük kısmını etkilemesinin önüne geçilemeyeceğini anlattı.

De Wever, Belçika'nın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve halkının tasarruf tedbirlerine hazır olması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın tamamının zorluk yaşadığını ve dünyanın çok hızlı değiştiğini anımsatan de Wever, "Bütün Avrupa zor durumda. Dünya çok hızlı değişiyor ve Avrupa eski kıta haline geldi. Çinliler ve Amerikalılar bizi geride bırakıyor. Artık inovasyon ve verimlilikte öncü değiliz. Bu yüzden her yönden darbeler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'da bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ini, kamu borcunun GSYH'ye oranı da yüzde 100'ü aşıyor. Federal hükümet son dönemde çeşitli kemer sıkma tedbirleri ile kamu maliyesini düzeltmeye çalışıyor.

Ülkenin kamu maliyesini düzeltmek amacıyla 2029'a kadar 10 milyar avroluk ilave bütçe tasarrufu yapması planlanıyor.

Kaynak: AA
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