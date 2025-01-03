Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenleniyor. En düşük memur maaşıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşlarını da kapsayacak bu düzenleme, yeni rakamları ortaya koyacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılında yıllık enflasyon oranı %44,38 oldu. Aralık ayı enflasyon oranı ise %1,03 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artış yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında gerçekleşti.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433

2025 (Ocak-Haziran) - 52.935

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784

2025 (Ocak-Haziran) - 64.481

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.938

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL