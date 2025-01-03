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Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

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Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2025 zam oranları bugün açıklanan enflasyon verileri ile netlik kazandı. Yılın ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam yapılacak. Zam oranı belli olan meslek dallarından biri de bekçilik oldu. Yapılan hesaplamaya göre bekçiler yeni yılda 43 bin 698 TL maaş alacak.

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. 2025 yılı memur maaşlarına yapılacak artış oranı, bugün açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Unvan ve görev türüne göre değişen maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre yeniden düzenleniyor. En düşük memur maaşıyla birlikte bekçi ve zabıta maaşlarını da kapsayacak bu düzenleme, yeni rakamları ortaya koyacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılında yıllık enflasyon oranı %44,38 oldu. Aralık ayı enflasyon oranı ise %1,03 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artış yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında gerçekleşti.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılının son 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bekçi maaşı hesaplandı. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 11,55 oranıyla yükselecek. Buna göre 2025 yılında en düşük bekçi maaşının 43.698 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  • Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.433

2025 (Ocak-Haziran) - 52.935

  • Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.784

2025 (Ocak-Haziran) - 64.481

  • Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.938

  • Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 97.836 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 109.154 TL

  • Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.909 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 53.465 TL

  • Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 60.663 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 67.691 TL

  • Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42.313 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47.224 TL

  • Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 86.378 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 96.374 TL

  • Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.243 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.877 TL

  • Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 49.582 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 55.332 TL

  • Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57.028 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.637 TL

Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

İşte bu ülkenin geldiği son nokta.okumamışların okumuş öğretmenlerden çok aldığı bir Türkiye.Hayaldi gerçek oldu

Yorum Beğen411
Yorum Beğenme121
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bekçileri haram kazanıyor hiçbir işe yaramiyorlar malum partinin gençlik kollari işsiz kalmasın diye bunları bekçi yapıyorlar

Yorum Beğen299
Yorum Beğenme55
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Haber Yorumlarıemre null:

bekçiler geldiğinde beri suçlar azaldı mj merka ediyorum bekçileri ilk günlerde gezerken görüyordum suan hiç görmüyorum ayrica polisler surekli devriye geziyor bekçileri ne gerek var madem ekonomi kötü kaldırılsın bekçilik emekliye gelince para yok ama bir sürü gereksiz mesleğe gelince para var ulkede kriz yok akildisi politika var bu yuzden bu haldeyiz muhtarlık mesela gereksiz boyle masabasi gereksiz meslekler olduğu için herkes bunlara yöneliyor kimse sanayide fabrikada çalışmak istemiyor sonuç olarak uretim de azalıyor polis fazlasıyla yeterli her gun arabayla geziyorlar devriye atıyorlar zaten

Yorum Beğen298
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıBülent Bey:

Bekçiler AKP nin işsiz elemanlarına istihdam kapısı gibi

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Bekçilerin aldığı para haram

Yorum Beğen127
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Haber YorumlarıYavuz Tastan:

Hastanede çalışan temizlik personeli sağlık personelinden daha yüksek maaş alıyor yılda 4 defada ikramiye

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ne gerek vardı bu bekcılere...hep erdoganın kararlarının ceremesını cekıyoruz..

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Tabi ve bunlar hiç bisey yapmiyor zaten saray icin lazim galiba

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Haber YorumlarıFake You hard:

Ogretmenler yatarak para kazaniyordu zaten iyi oldu

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Haber Yorumlarısadece kadir:

BİZİM MAHALLEDE BİR GENÇ VARDI, OKULU ZAR ZOR OKUDU,, DIŞARIDAN AKŞAM LİSESİNDEN ZORLA DA OLSA DİPLOMAYI ALDI. SONRA NASIL OLDU ANLAMADIK ( TORPİLDİR ) BİR ŞEKİLDE BEKÇİ OLMUŞ !!!. AMA ÜNİVERSİTE OKUYUP YILLARINI VEREN ÖĞRETMENLER BU KADAR MAAŞI ALAMAZKEN BU BAHSETTİĞİM KİŞİNİN AKŞAMLARI SADECE GEZEREK ÖĞRETMENDEN MAAŞ ALMASI, TÜRKİYENİN ACI GERÇEKLERİNİ GÖSTERİYOR. BEKÇİLER GECE ASAYİŞLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEZMİYECEKLER MİYDİ ? ONLAR YERİNE POLİSLER ZATEN YAPIYOR, BU KADAR BOŞ MAAŞ NEYE !!!

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
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