Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu
3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi öncesinde yılbaşında zamlanacak kalemlerde yaşanacak artışlar da netleşmeye başladı. En önemli kalemlerden birisi olan bedelli askerlik ücretinin 333 bin 454 liraya yükselmesi bekleniyor. Verilerin ilan edilmesinin ardından SGK bedelli askerlik ücretini resmi olarak güncelleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi.

YÜZDE 31 DÜZEYİNE ERİŞİLECEK

Temmuz–aralık döneminde biriken enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Aralık ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1 gelmesi durumunda yıl sonu hedefi olan yüzde 31 düzeyine erişileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Yıl sonu yüzde 31" öngörüsü de hesaplamalarda kritik bir referans olarak değerlendiriliyor.

ZAMLANACAK KALEMLER NETLEŞMEYE BAŞLADI

3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi öncesinde yılbaşında zamlanacak kalemlerde yaşanacak artış da netleşmeye başladı.

BEDELLİ ASKERLİĞE REKOR ZAM

Bu kalemler arasında en önemlilerinden birisi de bedelli askerlik ücreti oldu. Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına esas alınan aylık katsayı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut katsayı 1,170211 düzeyinde bulunurken, yıl sonu enflasyonuyla birlikte bu değerin 1,389392 seviyesine çıkması bekleniyor. Buna göre bedellide yeni ücret 333 bin 454 TL olacak.

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Pazartesi günü duyuracak. Verilerin ilan edilmesinin ardından SGK bedelli askerlik ücretini resmi olarak güncelleyecek. Ödemelerin ocak ayının son haftasından itibaren alınması bekleniyor.

