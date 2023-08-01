BDDK, Yurt Dışı Kredi Kartı Harcamalarına Taksit Sınırı Getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kredi risklerinin azaltılması amacıyla yurt dışı hava yolu, seyahat ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksitlendirme sınırlaması getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kredi risklerinin azaltılması amacıyla kredi kartlarına yönelik yeni bir taksit sınırlaması getirdi. Karara göre artık yurt dışı hava yolu, seyahat ve konaklama harcamalarda taksitlendirme mümkün olmayacak.

BDDK'tan yurt dışı kredi kartı harcamalarına taksit sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de yurt dışına seyahat edenlerin kredi kartlarıyla yaptıkları hava yolu, seyahat ve konaklama harcamalarda taksitlendirme sınırlaması getirmeye karar verdi. Düzenleme, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yurt dışında havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yapılan harcamalarda kredi kartı taksitlendirme sürelerinin uygulanmayacağı ve taksitlendirme yapılmayacağı belirtildi. Bu durum, yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların nakit ödeme yapma zorunluluğunu beraberinde getirecek.

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Kredi kartlarına yönelik yurt dışı taksit kısıtlamasıyla ilgili olarak BDDK'tan gelen açıklama şu şekilde:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."

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