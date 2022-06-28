BDDK'nın kredi kararına gelen tepkilere yanıt veren Bakan Nebati şirketleri uyardı: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. BDDK'nın ticari kredi koşullarında değişikliğe gidilmesine yönelik kararına gelen eleştirilere de yanıt veren Nebati, "Biz piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi. Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunarak "Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici" dedi.
BDDK'nin son kararı sonrasında şirketlerin kur korumalı mevduata (KKM) yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları gibi eleştiriler konusunda Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Nebati, "Etkisini gördük. Burada firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma" diye konuştu.
Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da "Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi. Bakan "Kayseri'de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5'ten sonra o açıklamayı yaptık" ifadelerini kullandı.
Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti. Bakan Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının anımsatılması üzerine de iddiaları esprili dille yalanlarken, "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu" dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar vermişti.
Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.