BDDK'nın hamlesi sonrasında dolar 16.88 lira seviyesinde seyrediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

DÖVİZ VARLIĞI 15 MİLYON TL'YE GEÇMEYEN ŞİRKETLERE ŞARTLI KREDİ

Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

DOLAR 85 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Karar öncesi 17.37 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 16.52 seviyesine kadar geriledi. Dolardaki gerileme 85 kuruş olurken kur saat 10.30 itibarıyla 16.88 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Aynı dakikalarda euro 17.83 TL'den, sterlin 20.81 liradan, altının gram fiyatı ise 992 liradan alıcı buluyor.