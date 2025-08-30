BDDK harekete geçti! Maaş tahmini yapan bankalara ceza geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde yükselttiğini tespit etti. Yapılan denetimlerde, müşterilerin gerçek gelirlerinin üzerinde beyanlarla limit artışları yapıldığı belirlendi.

MEVZUATA GÖRE KART LİMİTİ GELİRİN 4 KATINI AŞMAMALI

Mevzuata göre bir bireyin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin dört katını aşamıyor. Ancak incelemelerde bu kuralın sistematik biçimde ihlal edildiği ortaya çıktı.

Örneğin, bir müşteriye gönderilen bilgilendirme mesajında, aylık gelir 120 bin lira gibi gösterilerek kart limiti 260 bin 800 liraya çıkarıldı. Oysa müşterinin gerçek geliri 40 bin lira seviyesindeydi. Bu durumda en fazla 160 bin lira limit tanımlanabilirdi.

BANKALARA UYARI VE CEZA GELİYOR

Star'ın haberine göre; BDDK, söz konusu usulsüzlüklerin ardından ilgili bankalara resmi uyarı gönderdi. Kurumun açıklamasında, "Kuralları ihlal eden ve hileli artış yapan bankalara idari yaptırım ve para cezası uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, müşterilerin talebi dışında yapılan bu düzenli limit artışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kart sahiplerinin, bankaların mobil uygulamalarındaki "Kart Ayarları" bölümünden "düzenli limit artışı" seçeneğini kapatarak bu tür işlemleri engelleyebileceği hatırlatıldı.