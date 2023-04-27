Bddk: Bankaların Takipteki Alacakları 161 Milyar 333 Milyon Liraya Yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 701 milyon lira artarak 161 milyar 333 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 701 milyon lira daha artarak 161 milyar 333 milyon liraya yükseldi.

BDDK bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bültenini yayınladı. Buna göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 815 milyon liralık bir artışla 8 trilyon 777 milyar 108 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri tutarı ise 1 trilyon 298 milyar 144 milyon liradan 1 trilyon 298 milyar 425 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartları tutarı 1 trilyon 352 milyar 457 milyon liradan 1 trilyon 382 milyar 566 milyon liraya çıktı.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 599 milyar 27 milyon liradan 604 milyar 626 liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 322 milyar 599 milyon lirası taksitli, 282 milyar 27 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 161 MİLYAR 333 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 701 milyon lira artarak 161 milyar 333 milyon liraya yükseldi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

BDDK verilerine göre, bankalardaki toplam kur korumalı mevduattaki artış eğilimi geçen hafta da sürdü. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 1 trilyon 890 milyar 584 milyon liradan 1 trilyon 979 milyar 792 milyon liraya çıktı.