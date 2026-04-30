BDDK bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin düzenleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından kamuya açıklanacak finansal tablolar ve dipnotlarda düzenlemeye gitti.

BDDK'nin "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankaların finansal tablolarında konsolide bilançonun yükümlülükler bölümünde yer alan "Müstakrizlerin Fonları" kalemi "Kredi Müşterilerinin Fonları" olarak değiştirildi.

Ayrıca, Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi'nde yapılan değişikliklerin muhasebe açıklamaları ve dipnotlara yansıtılmasını teminen, katılım fonlarının vade yapısına ilişkin bilgi tablolarına Katılma Hesapları Yatırım Vekaleti Havuzları (TP, YP ve Kıymetli Maden YP) satırları eklendi.

Tebliğ metni ve eklerinde yer alan "bin" ibareleri "milyon" olarak güncellendi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
