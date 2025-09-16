BCI Güneş Pili Ürünlerini RE+2025 Fuarında Tanıttı

Güneş pili üreticisi BCI, Las Vegas'ta düzenlenen RE+2025 Enerji Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Endonezyalı güneş pili üreticisi BCI, 8-11 Eylül tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen 2025 RE+Expo'da ürün ve hizmetlerini tanıttı. Kuzey Amerika'nın önde gelen temiz enerji platformlarından olan RE+, BCI (PT.BINTAN CELLULAR INDONESIA) BCI'nin güneş pillerindeki teknolojik üstünlüğünü sergilediği ve değerli ortaklıklar kurduğu, küresel endüstri liderlerini fuarda bir araya getirdi.

BCI standına sektörün önde gelen liderleri ziyaret ederken; firma, yüksek verimli hücreleri ve yeni nesil ultra yüksek verimli teknolojileri kapsayan ürün serilerini sergiledi. Geniş fotovoltaik hücre yelpazesi, ultra yüksek dönüşüm verimliliği, ultra düşük enerji tüketimi tasarımı ve mükemmel sıcaklık katsayısı performansı ile profesyonel kitlelerden büyük beğeni topladı. Çok sayıda potansiyel müşteri, derinlemesine görüşmelerde bulunarak iş birliği niyetlerini dile getirdi. - İSTANBUL