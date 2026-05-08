Garanti BBVA Ekonomik Araştırmalar ekibine FocusEconomics'ten iki ödül

Garanti BBVA bünyesinde faaliyet gösteren BBVA Research ekibi, FocusEconomics Analist Tahmin Ödülleri 2026 (FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2026) kapsamında Türkiye ekonomisine yönelik tahminleriyle iki ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın Ekonomik Araştırmalar ekibi BBVA Research, ekonomistlerinin tahminlerini bir araya getiren FocusEconomics tarafından düzenlenen Analist Tahmin Ödülleri 2026 kapsamında iki başarıya imza attı.

Ekip, Türkiye ekonomisine yönelik makroekonomik tahmin performansıyla Türkiye Genel Görünüm (Turkey Overall) kategorisinde birinci, Türkiye GSYH (Turkey GDP) kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

FocusEconomics, her ay ulusal ve uluslararası bankalar, finans kuruluşları ve ekonomik araştırma kurumlarından 1500'ün üzerinde uzmanı kapsayan anketlerle oluşturduğu veriler doğrultusunda, 100'den fazla ülkede başarılı tahmin ekiplerini ekiplerini belirliyor.

Ödül metodolojisinde tahminlerin doğruluğu, gerçekleşen makroekonomik veri ile tahmin arasındaki mutlak fark üzerinden ölçülürken, panelistler 22 aylık değerlendirme döneminde sundukları tahminlerin ortalama hata oranına göre sıralanıyor.

"Genel Görünüm" kategorisinde ise ülke bazındaki genel performans, farklı göstergeler üzerinden ağırlıklandırılmış bir sıralamayla belirleniyor.

"Derinlikli ve zamanlı içgörüler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert, BBVA Research ekibi olarak, Türkiye ekonomisine ilişkin analiz ve tahminlerini veri odaklı, sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti.

Mert, ekonomik göstergeleri değerlendirirken yalnızca açıklanan verileri değil, piyasalardaki gelişmeleri, para ve maliye politikalarındaki adımları, sektörel dinamikleri ve değişen küresel trendleri birlikte ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"FocusEconomics gibi uluslararası ölçekte takip edilen bir platform tarafından, artan belirsizliklere ve hızlı değişen koşullara rağmen Türkiye ekonomisini en iyi tahmin eden araştırma ekibi seçilmek bizim için son derece değerli. Bu başarı, ekibimizin analitik kapasitesinin, metodolojik tutarlılığının ve uzun vadeli emeğinin güçlü bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize, yatırımcılara ve karar alıcılara güvenilir, derinlikli ve zamanlı içgörüler sunmaya devam edeceğiz."