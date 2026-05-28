Kuzey Ege'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatiliyle Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri tatilci akınına uğradı. Konaklama tesisleri dolarken, kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri önlemleri artırdı, kumsal ve çay bahçeleri doldu taştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, bölgedeki konaklama tesislerini ve yazlıkları doldurdu.

Tatilci akınıyla birlikte bölgedeki kara yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Özellikle Edremit ile İzmir arasındaki kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması ve kazaların önüne geçilmesi için ana kavşaklarda önlemlerini artırarak denetimleri sıklaştırdı.

İlçelerdeki kumsallar, yürüyüş yolları ve deniz kenarındaki çay bahçeleri adeta dolup taştı.

Esnafın yüzünü güldüren yoğunluğun, bayram tatili sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik
