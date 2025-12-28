Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın "kol uçuşu"nu değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşuna ilişkin, "Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, NSosyal hesabından Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Haluk Görgün, "Gök Vatan"da dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyetin daha başarıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA Projesi kapsamında, KIZILELMA insansız savaş uçaklarımız, Azra Milli Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti. Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ortaya konan bu yeteneğin otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zeka destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştıkları ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır. Milli teknolojiyle geliştirilen bu kabiliyet, Türkiye'nin savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tarihi başarıda emeği geçen Baykar ailesini, mühendislerimizi ve tüm savunma sanayii ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Gök Vatan'da yapay zeka ile güçlenen otonomi, geleceğin hava gücünü bugünden inşa ediyor."