Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Arasında Ek Protokol Görüşmeleri Sonuçlandı

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasında devam eden Ek Protokol görüşmeleri sonuçlandı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, 1214 işçinin maaşlarında iyileştirme yapıldı. En düşük çalışan maaşı 18 bin TL'den, 22 bin 466 TL'ye yükseltildi. Başkan Serdar Sandal, 'Tüm şartları zorladık ve yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasında devam eden Ek Protokol görüşmeleri sonuçlandı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, 1214 işçinin maaşlarında iyileştirme yapıldı. En düşük çalışan maaşı 18 bin TL'den, 22 bin 466 TL'ye yükseltildi. Başkan Serdar Sandal, "Tüm şartları zorladık ve yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ile işçi maaşlarında yüzde 20 oranında bir artış sağlayan Bayraklı Belediyesi, enflasyon oranları ve ülkenin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak, DİSK 6 No'lu şube ile sürdürdüğü ek protokol görüşmelerini tamamladı. Anlaşmaya varılan ek protokol ile işçi maaşlarında yapılan zam oranı toplamda yüzde 42,5'e yükseltildi. Bu zam oranıyla, Bayraklı Belediyesi'nde en düşük maaş 18 bin TL'den, 22 bin 466 TL'ye yükseltildi. Alınan karar 1214 çalışanın yüzünü güldürdü.

AYLIK ERZAK YARDIMI 1500 TL OLDU

Belediye ve sendika arasında süren görüşmeleri belediye bahçesinde heyecanla bekleyen belediye çalışanları, kararın açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. İşçiler, Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı uzun süre alkışladı. Ek protokol kapsamında 444 TL olan en düşük günlük yevmiye 570 TL'ye çıkartıldı. 79,2 TL olan günlük yemek yardımı 100 TL'ye, aylık 1000 TL olan erzak yardımı da 1500 TL'ye yükseltildi.

"EN İYİSİNİ YAPTIK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, çalışma arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik! Ek protokol sürecinde, belediyemizin tüm imkanlarını zorladık ve yapabileceğimizi en üst seviyede yaparak sendikamızla mutabakata vardık. Aldığınız ücretler ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra sizde. Dört elle işimize sarılarak Bayraklı halkına layık olmak zorundayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun" dedi.