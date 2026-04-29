Baykar ve Sivas sanayisi güçlerini birleştiriyor.

Sivas'ta düzenlenen Baykar Tedarikçi Günü'nde yerel firmalar savunma sanayisine dahil olma fırsatı buldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası STSO ile Baykar iş birliğinde düzenlenen Baykar Tedarikçi GünÜ etkinliği, STSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Savunma ve havacılık sektörüne yönelik yerel tedarikçi ağının oluşturulması amacıyla düzenlenen programa sanayiciler katılım gösterdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, programın açılışında yaptığı konuşmada, Baykar ile yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu önemli iş birliğinin hayata geçirildiğini belirtti. Özdemir, Türkiye'nin savunma sanayi alanında en hızlı büyüyen şirketi olan Baykar ile Sivaslı üreticileri bir araya getirerek, şehre ve sanayicilere yeni ufaklar açmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu buluşmayı bir başlangıç olarak nitelendiren Özdemir, Sivaslı firmaların savunma sanayisi katarına dahil olmasının hem şehir hem de ülke ekonomisi için büyük kazanç sağlayacağını dile getirdi. Baykar Mekanik Sistem Tedarikçi Geliştirme Takım Lideri Kadir Maden ise konuşmasında Sivas'ın sahip olduğu üretim kültürü, sanayi altyapısı ve gelişim potansiyelinin Baykar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Anadolu şehirlerinin Türkiye'nin kalkınmasındaki stratejik rolünün her geçen gün arttığına dikkat çeken Maden, Sivas'taki yetenekleri keşfederek onları Baykar'ın üretim süreçlerine adapte etmeyi amaçladıklarını söyledi Etkinlik kapsamında Baykar'ın uzman heyeti, savunma ve havacılık sektöründe yer almak isteyen aday firmalarla birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Teorik bilgilendirme ve tanışma toplantılarının ardından uzman heyet, ilgili firmaları yerinde ziyaret ederek teknik incelemelerde bulunacak ve uygulama kapasitelerini gözlemleyecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
