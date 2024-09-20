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Bayburt Üniversitesi'nde Gaziantep Haylan Kabağı Hasadı Tamamlandı

Bayburt Üniversitesi'nde Gaziantep Haylan Kabağı Hasadı Tamamlandı
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Bayburt Üniversitesi, organik tarım uygulama sahalarında yetiştirilen Gaziantep haylan kabağının hasadını başarıyla tamamladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu çalışmanın yerel tarım ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Bayburt Üniversitesi'nde organik tarım uygulama sahalarında yetiştirilen Gaziantep haylan kabağının hasadı tamamlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan öncülüğündeki Gaziantep haylan kabağı yetiştirme çalışmaları olumlu sonuç verdi ve hasat işlemi başarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sürdürülebilir tarımın önemine dikkati çekti.

Üniversite olarak yerel tarımın gelişimine katkıda bulunmak ve çiftçilere alternatif ürünler sunmak adına çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Haylan kabağı hasadı, bu çabaların bir sonucudur. Üniversitemiz, yerel halk ile iş birliği içinde Bayburt'un tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edecektir. Çiftçilerimize yeni bir ürün yelpazesi sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek en büyük hedefimiz."

Prof. Dr. Erdoğan ise Bayburt'un tarımsal potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen projenin hem yerel ekonomiye hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Ekonomi

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