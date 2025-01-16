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Bayburt'ta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi Toplantısı Yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin artırılması için yapılacak çalışmalar tartışıldı. Vali Eldivan, bu üretimin bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Bayburt'un tarımsal kalkınmasını desteklemek amacıyla Vali Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi' toplantısı gerçekleştirilerek, çalışmalar masaya yatırıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Bayburt'ta tıbbi ve aromatik bitki üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Eldivan, bu üretimin Bayburt'un ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Bayburt'un verimli topraklarında aromatik bitki üretiminin kolaylıkla yapıldığını aktaran Vali Eldivan, tarhun başta olmak üzere kuşburnu, papatya, koyun gözü gibi tıbbi aromatik bitkilerin Bayburt iklimine uygun olduğunu belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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