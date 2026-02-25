Haberler

Yem desteği Bayburtlu çiftçinin yüzünü güldürdü: "Bu destek bize iyi geldi"

Yem desteği Bayburtlu çiftçinin yüzünü güldürdü: 'Bu destek bize iyi geldi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında dağıtılan yemler, üreticilerin maliyetlerini önemli ölçüde azalttı. Proje ile 67 bin 294 çuval yem dağıtıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ' Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi' kapsamında dağıtılan yemler, üreticilere can suyu oldu. Karşıgeçit köyünde hayvancılıkla uğraşan Mahmut Tetik, proje çerçevesinde aldığı yaklaşık 45 çuval yemle maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Bayburt'ta hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve artan yem maliyetleri karşısında üreticiyi korumak amacıyla başlatılan destek projesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik kapsamlı bir yem dağıtımı gerçekleştirildi. Karşıgeçit köyünde üretim yapan Mahmut Tetik, projeden faydalanan üreticilerden biri oldu. Tetik, sağlanan bu katkının üreticilere iyi geldiğini söyledi.

"Bu tür projelerin devamını bekliyoruz"

Yaklaşık 10 yıldır hayvancılık sektöründe üretim yapan Tetik, yem fiyatlarının arttığı bu dönemde sağlanan desteğin önemine dikkat çekerek, "Bu yapılan yem desteğinden dolayı çok memnunum. Bayburt Üreticisine Destek, Hayvancılığa Bereket Projesi'ni Tarım İl Müdürlüğünün resmi sitesinde gördüm. Ben de projeye başvurarak, destekten faydalandım. Yem fiyatlarının arttığı bu dönemde bu proje biz çiftçilere çok iyi geldi. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

50 milyon lira bütçe ayrıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeye 50 milyon TL bütçe ayrıldı. Hayvancılık potansiyelini güçlendirmeyi hedefleyen çalışma ile 181 köyde bulunan 2 bin 601 işletmeye toplam 67 bin 294 çuval (3 bin 365 ton) hayvan yemi dağıtıldı. Destekle birlikte üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Bu tür desteklerin planlı ve kararlı bir şekilde süreceği İl tarım ve Oman Müdürlüğü tarafından bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler

İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi

O gole neden bu kadar sevindiği ortaya çıktı! Sonrası kabus olmuştu