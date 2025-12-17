Bayburt'ta ekonomik yatırımlar değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Doğal Taş Fabrikası yönetim kurulu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilerek, ekonomik yatırımlar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, Doğal Taş Fabrikası'nda ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen mevcut faaliyetler, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin planlanan çalışmalar ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

İlin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine görüş alışverişi yapılan toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan, Bayburt'un ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BAYBURT