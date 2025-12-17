Haberler

Bayburt'ta ekonomik yatırımlar değerlendirildi

Bayburt'ta ekonomik yatırımlar değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Doğal Taş Fabrikası ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki projeler ve yatırımlar değerlendirildi. Ekonomik yapının güçlendirilmesi için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Doğal Taş Fabrikası yönetim kurulu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilerek, ekonomik yatırımlar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, Doğal Taş Fabrikası'nda ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen mevcut faaliyetler, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin planlanan çalışmalar ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

İlin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine görüş alışverişi yapılan toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan, Bayburt'un ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title