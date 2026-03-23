Bayburt'ta 4 yatırım alanı 2026 teşvik programında yer aldı

2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Bayburt için belirlenen yatırım konuları açıklandı. Programda, Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi, su paketleme tesisi, bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi ile Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi yer aldı. Başvuruların 2 Mart'ta başladığı programda sürecin 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bayburt ziyaretinde, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında kent için öne çıkan yatırım başlıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Kacır, Bayburt için su paketleme tesisi, Bayburt Taşı entegre işleme tesisi, bin büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi ile Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisini dört öncelikli yatırım alanı olarak açıklamış, bu projelerin her biri için 240 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanacağını kaydetmişti.

2026 yılı çağrısında Bayburt için yer verilen yatırım konuları, kentin doğal kaynakları, hayvancılık altyapısı, turizm potansiyeli ve doğal taş üretimine dayalı ekonomik kapasitesini öne çıkardı. Ambalajlı doğal kaynak suyu ve içecek üretimiyle su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımıyla da tarım ve hayvancılıkta üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Kop Dağı Kayak Merkezi'nde konaklama tesisi yatırımıyla bölgenin kış turizmine katkı sunulması, doğal taş işleme ve katma değerli ürün üretimiyle de Bayburt taşı başta olmak üzere yerel kaynakların sanayiye kazandırılması amaçlanıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların üretime yönlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması öngörülüyor. Program aynı zamanda üretim kapasitesinin artırılmasına, yerli imkanların güçlendirilmesine ve tedarik zincirinde yerlileşmeye katkı sunmayı amaçlıyor.

2026 yılı çağrısı kapsamında yatırımcılar, Bayburt için belirlenen yatırım konularına ilişkin başvurularını 15 Mayıs 2026 tarihine kadar yapabilecek. - BAYBURT

