Bayburt haberleri: Bayburt'ta fırtınada çadırı kullanılamaz hale gelen besicilere vali yardım etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, fırtınadan zarar gören besicilere çadır hediye etti.

Merkeze bağlı Erenli köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Yusuf ile İrşadi Çalışkan'ın merada bulunan, yılın 6 ayını içinde geçirdikleri çadır, fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bölgede saha çalışması yaptığı sırada durumu fark eden Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, konuyu Vali Epcim'e iletti.

Bunun üzerine Epcim'in talimatıyla besicilerin hayvanları otlattığı meraya 21 metrekarelik modern çoban çadırı kuruldu.

Bölgeye gelerek besicilere "geçmiş olsun" dileklerini ifade eden Vali Epcim, üreticilerin her zaman yanında olmak istediklerini söyledi.

Epcim, besicilerin üretimine katkı sağlamak amacıyla zarar gören çadırın yerine daha modern ve kullanışlı yeni çadır hediye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin 430 koyunu var. Bu üretime biz de katkı sunarak, çadır hediye ederek yaşam standartlarını yükseltme adına böyle bir girişimde bulunduk. Besicimizi üretime destek olduğu için tebrik ediyor, her zaman bu ve benzeri yardımlarla yanında olmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Desteklerinden ötürü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibine de teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Ersen de üreticilerin daha önce "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında devlet desteğinden faydalandığını söyledi.

Saha çalışması sırasında haberdar oldukları duruma duyarsız kalamadıklarını dile getiren Ersen, "İnşallah buraya daha sağlıklı şekilde yerleşerek üretime devam edecekler." dedi.

Besici Yusuf Çalışkan ise hayvanlarıyla yılın yaklaşık 6 ayını merada geçirdiğini belirterek, mağduriyetini yerinde gören ve yardımcı olan Vali Epcim ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ersen'e teşekkür etti.