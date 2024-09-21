Batman'da Kadın Sürücüye Lastikçi Tarafından Yüksek Fiyat Sofrası

Batman'da mahalle lastikçisi kadın sürücüye 20 bin lira fiyat çıkardı, gerçek ise bayide ortaya çıktı

Mahalle lastikçisi, kadın sürücünün otomobilinin lastiklerini değiştirmesi için böyle komplo kurdu

20 bin lira çıkartılan lastik bakımı 700 liraya yapıldı, gerçek ise bambaşka çıktı

BATMAN - Batman'da kadın sürücü, otomobilinin lastik basın sensorlarının yanması üzerine gittiği mahalle lastikçisinin art niyetiyle karşılaştı. Lastikçi, kontrol ettiği lastiklerin araca ait olmadığı görüşünde bulunarak 20 bin lira fiyat çıkarttı. Sürücü, otomobilinin lastiklerini kendi lastik bayisine götürdüğünde ise bakımı 700 liraya yaparken bir önceki lastikçi tarafından sıvı bırakıldığı belirlendi.

Batman'da kadın sürücü Sevde G., 8 Eylül'de kullandığı otomobilinin lastik basınç sensorlarının yanması üzerine tavsiye üzerine aracını mahalle lastikçisine götürdü. Sevde G., lastikçinin, sorun yaşanan lastiklerin arabaya ait olmadığını, eğri olduğunu, işlem yaparak lastiklerin kendilerini bir süre idare edeceğini, ancak dört tekerin değiştirilmesi gerektiği görüşünde bulunarak 20 bin lira fiyat çıkardığını öne sürdü.

Sevde G., daha sonra, arabasının lastiklerini kendi bayisine götürdü. Lastik bayisindeki ustalar, yaptıkları kontrollerde lastiklerin için sıvı madde bırakıldığını belirleyip gerekli işlemleri 700 lira maliyetle yaptı.

Gültepe Sanayi Sitesi'nde lastik bayisi işleten Mesut Aslan, bayan müşterilerin genellikle araçlarındaki uyarı ışıklarını anlamakta zorlandıklarını ve bu durumun panik oluşturabileceğini söyledi.

Aslan, lastiklerin eğriliğinin gözle tespit edilemeyeceğini ve bunun ancak bir rot balans ustası tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "İçine sıvı enjekte edilmiş, nasıl enjekte etmişse? Bunu yapınca denge kaybına sebep olmuş. Bu yüzden lastikçinin yanına geri gitmemiş, yanıma geldi" dedi.

"Lastiği açtığımızda içinde sıvı gördük" diyen Aslan, "Bu, aracın dengesini, rot balansını bozar. Direksiyonda çok aşırı titreme yapar, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Mahalle arasındaki lastikçi arkadaşımızı tanımıyorum ama içine sıvı enjekte etmiş. Bu aracın lastiklerinin değişmesini söylemiş, bayan sürücümüzü de tedirgin etmiş. Rakam olarak bu lastiklerin 20 bin liraya değişeceğini söylemiş. Araç sıfır, lastikler sıfır. Bayan sürücümüzde şüphelendiği için kabul etmemiş. Kurumsal yetkili servise, yanımıza geldi. Biz, bu aracın uyarı ışığını söndürdük. İçindeki sıvıyı boşalttık, rot balansını yaptık. Test sürüşünü de yaptık. Meblağ olarak da 700 lira aldık. Böyle art niyetli insanlarda var, dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.