Batıçim küresel yatırımcıların referans aldığı FTSE4Good Endeksi’ne dahil oldu

Batıçim, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endeksleri arasında yer alan FTSE4Good Endeksi'ne dahil edildi. Şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki performansının uluslararası ölçekte bağımsız kriterlerle değerlendirildiğini gösteren bu gelişme, Batıçim'in küresel yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünü güçlendirdi.

Londra merkezli küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Emerging Markets Index'ine dahil olma başarısı gösteren Batıçim Batı Anadolu, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte bir kez daha teyit etti. Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarına göre değerlendirildiği endekse dahil olan şirket, sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal yönetim anlayışı ve şeffaf raporlama yaklaşımıyla uluslararası yatırımcıların referans aldığı önemli platformlardan birinde yer aldı.

Sürdürülebilirlik büyüme stratejisinin odağında

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi, Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen çalışmaların uluslararası bağımsız platformlarda da karşılık bulmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel performansla sınırlı bir konu değil; kurumsal yönetim anlayışından risk yönetimine, operasyonel verimlilikten yatırımcı güvenine kadar şirketlerin uzun vadeli değer oluşturma kapasitesini belirleyen temel unsurlardan biri. FTSE4Good Emerging Markets Index'te yer almamız, sürdürülebilirlik alanında attığımız adımların uluslararası bağımsız kriterler doğrultusunda da karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirliği büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilirlik performansını somut uygulamalarla güçlendiriyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve güçlü kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürüyor. Şirket, 2025 yılında CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında 'B' notu alırken, sürdürülebilirlik performansını uluslararası standartlarda şeffaf şekilde raporlamaya devam etti. Ayrıca Batıçim Batı Anadolu, CDP Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi'nde (Supplier Engagement Assessment-SEA) 'A-' notu alarak, tedarik zinciri yönetimi ve iklim odaklı iş süreçlerindeki performansını da uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Üretim süreçlerinde çevresel etkisini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Batıçim, alternatif yakıt kullanım oranını 2023 yılında yüzde 0,9 seviyesinden 2025 yılında yüzde 14,5'e yükseltti. Aynı dönemde Söke fabrikasında alternatif yakıt kullanım oranı yüzde 3,7'den yüzde 10,5'e çıktı. Şirket ayrıca enerji verimliliği, emisyonların azaltılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yönelik yatırımlarını sürdürerek düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı