Batıçim Çimento brüt kârını ilk dokuz ayda 844,1 milyon TL'ye çıkardı

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Batıçim Çimento, 2026'nın ilk dokuz ayında brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artırarak 844,1 milyon TL'ye çıkardı. Ağustos itibarıyla çimento üretim ve satış faaliyetlerini kendi bünyesinde konsolide eden şirketin FAVÖK'ü yüzde 149 artışla 438,7 milyon TL'ye ulaştı.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Batıçim Çimento Sanayi AŞ, 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde satışların maliyeti yüzde 6,3 azalarak 4,7 milyar TL'ye geriledi.

Satışların maliyetindeki düşüş ve çimento üretim ve satış faaliyetlerinin 1 Ağustos 2026'dan itibaren şirket bünyesinde konsolide edilmesi, şirketin karlılığına olumlu yansıdı. Brüt kar 844,1 milyon TL'ye yükselirken brüt kar marjı 9,1 puan iyileşerek yüzde 15,3 oldu. Esas faaliyet zararı yüzde 81,9 azaldı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise yüzde 149 artışla 438,7 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin toplam varlıkları 30 Eylül 2026 itibarıyla 21,9 milyar TL'ye ulaşırken özkaynakları 13,7 milyar TL oldu.

Ar-Ge ve enerji verimliliği yatırımları sürüyor

Şirket, Ar-Ge merkezi ve enerji verimliliği yatırımlarıyla desteklenen uzun vadeli stratejisiyle rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Şirket bünyesinde kurulan Batı Garage, çimento ve çimento ürünleri sektöründe Türkiye'nin 6'ncı, İzmir'in ise ilk Ar-Ge merkezi olarak tescillenerek Ar-Ge teşvik ve muafiyetlerinden yararlanma hakkı kazandı. Söke tesisinde atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı devreye alınırken aynı tesiste alternatif yakıt kullanımını artırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı