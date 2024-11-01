Batı Karadeniz'de Fırtına Sona Erdi, Balıkçılar Denizle Buluştu
Batı Karadeniz'de 'kestane karası' fırtınası sonrası balıkçılar yeniden denize açıldı. Fırtına nedeniyle artan avlanma süresinin ardından Düzce'nin Akçakoca Limanı'ndan teknelerle avlanmaya çıkan balıkçılar, çeşitli balıklarla kıyıya döndü.
Batı Karadeniz'de halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtınanın sona ermesiyle balıkçı tekneleri yeniden denize açıldı.
Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kaldı. Bu süre zarfında fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar da olumsuz etkilendi. Fırtınanın sona ermesiyle birlikte Düzce'nin Akçakoca Limanı'ndan denize açılan onlarca balıkçı teknesi, Karadeniz'in bereketli sularında avlanmaya başladı.
Balıkçılar, palamut, mezgit, çipura, hamsi, levrek ve istavrit gibi çeşitli balıklarla kıyıya dönerken, avlanma anları da dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE