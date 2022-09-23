Baştürk: 'Seçim sürecini hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla tamamlayacağımızı ümit ediyorum'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, esnaf ziyaretinde, "İnşallah önümüzdeki seçim sürecini hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla tamamlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Akpınar Arslantepe Caddesi ve Dabakhane mahallelerini ziyaret etti. Burada esnafların yoğun ilgisi ile karşılandığı bildirilen Baştürk, el birliği ile çözüm üreteceklerini söyledi.

MTSO seçim trafiği hız kesmeden devam ediyor. 2 Ekim'de yapılacak olan MTSO seçimlerine "Mavi" pusulayla katılacak olan Başkan Adayı Akif Baştürk, Akpınar Aslantepe Caddesini ve Dabakhane Mahallelerini ziyaret ederek burada tek tek gezdiği esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafların taleplerini tek tek not alan Baştürk'e, esnaflar tarafından yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

"Esnafımızın ve bizlerin hep beraber daha mutlu bir şehre adım atmak üzere olduğu bir yoldayız"

Esnafların ilgilerine teşekkür ederek seçim sürecinden umutlu olduklarına değinen Baştürk, "Bugün esnaflarımızı gezmekteyiz. Onlarla hem muhabbet hem de sohbet ederek Malatya'mızın ve esnafımızın sorunlarını kendilerinden dinliyoruz. İnşallah önümüzdeki seçim sürecini hepimizin mutlu olacağı bir seçim sonucuyla tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Esnafımızın ve bizlerin hep beraber daha mutlu bir şehre, adım atmak üzere olduğu bir yoldayız. Bize karşı tepkiler çok olumlu büyük bir ilgi ve alaka var. Bu durumun sandığa da yansıyacağını umut ediyoruz" dedi.

"Dualarımızla Akif başkanımızın yanındayız"

Akif Baştürk'e iyi dilekler temennisinde bulunan esnaflar ise "Dualarımızla Akif Başkanımızın yanındayız ve kendisine her türlü desteği vermeye hazırız. Gönlümüzde yatan Akif Beydir. Süreci yakından takip ediyoruz ve biz esnaflar olarak Akif Beyin bu süreçten galip çıkacağına inanıyoruz. Akif Baştürk'ün Malatya'mıza, bizlere sahip çıkacağına ve başarılı olacağına inancımız tam. İnşallah bu süreçten hep birlikte galip ayrılacağız" şeklinde konuştular. - MALATYA