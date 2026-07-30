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Başkentte "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" devam ediyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen, "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen, "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" devam ediyor.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştay, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele alanındaki kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Çalıştayın ikinci gün açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi Başkanı Cenk Burak Altay, ülkedeki toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini gümrük teşkilatının toplandığını belirtti.

"En fazla vücut bakım ürünleri ve parfümlerler yakalandı"

Altay, Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet haklarının, ilgili kanunlar kapsamında yasal güvence altında olduğuna dikkati çekti. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması, hak sahibinin başvurusu üzerine veya gümrük idaresince re'sen yapıldığına değinen Altay, "Her yıl başvuru sayısı düzenli şekilde artıyor. 2024 yılında yapılan başvuru sayısı 3 bin 31 oldu. Bu yıl da bu sayıdan aşağı kalmamayı bekliyoruz." dedi.

Bu kapsamda en fazla yakalamanın vücut bakım ürünleri ve parfümlerde gerçekleştirildiğini aktaran Altay, bunun yanı sıra tütün ürünleri, araç parçaları, cep telefonu ve aksesuarlarının da öne çıktığını dile getirdi. Kurum olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için çeşitli eğitim çalışmaları yaptıklarını anlatan Altay, bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla da seminerler düzenlediklerini söyledi.

"Hak ihlallerine karşın etkin mücadele amaçlanıyor"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzmanı Orta Vadeli Program (OVP) Koordinatörü Hasibe Işıklı da 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'na işaret etti.

Işıklı, plan kapsamında, fikri mülkiyet hakları alanında, yenilikçi fikir ortamının geliştirilmesi, hak sahiplerinin haklarının, yurt içi ve dışında korunması ve hak ihlallerine karşın etkin mücadelenin temel amaç olarak belirlendiği söyledi. Bu doğrultuda özellikle toplumda fikri mülkiyet bilincinin artırılmasına önem verildiğini ifade eden Işıklı, sahtecilik ve korsanlıkla mücadele stratejisinin oluşturulmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmaların sonunda, Işıklı ve Altay'a günün anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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