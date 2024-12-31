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Başkent Üniversitesi Öğrencileri Invamed Sağlık Üretim Kampüsü'nü Ziyaret Etti

Başkent Üniversitesi Öğrencileri Invamed Sağlık Üretim Kampüsü'nü Ziyaret Etti
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Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Invamed'in tıbbi cihaz üretim süreçlerini yerinde inceledi. İleri üretim teknolojileri ve AR-GE çalışmalarına yönelik detaylı bilgi edindiler.

Invamed Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret eden Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tıbbi cihazların üretim süreçlerine ilişkin kapsamlı inceleme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Invamed yetkilileri ve uzman mühendisleri eşliğinde tesisin üretim bantlarından laboratuvarlarına kadar birçok bölümü görerek, medikal teknolojilerin geleceğine ışık tutan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.

Temelleri yenilikçi sağlık çözümleri üretmek amacıyla atılan Invamed, günümüzde kalp damar cerrahisi, ortopedi ve diğer pek çok tıbbi alanda ihtiyaç duyulan çeşitli medikal ürünlerin geliştirilmesinde küresel ölçekte söz sahibi bir kurum haline geldi.

Şirket, ileri üretim teknolojilerini, uluslararası standartlardaki kalite kontrol laboratuvarlarını ve güçlü AR-GE altyapısını bir araya getirerek, dünya çapında sağlık sektöründe kullanıma sunulan yenilikçi tıbbi cihazlara imza attı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, Invamed'in üretim sahasındaki stent ve stent graft imalat süreçlerini birebir gözlemleme imkanı yakaladı. Özellikle damar tıkanıklıkları ve kalp-damar cerrahisi alanında önemli yer tutan bu ürünlerin tasarımından sterilizasyonuna kadar geçen tüm aşamalar, uzman mühendisler tarafından ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Öğrenciler ayrıca, ortopedi alanındaki implant ve protez malzemelerin üretim süreçlerine dair simülasyon bölümlerinde eğitim alarak, CAD/CAM sistemlerinin ve 3D baskı teknolojilerinin tıbbi cihaz geliştirme sürecine katkısını uygulamalı olarak deneyimledi.

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Invamed'in AR-GE laboratuvarlarını ziyaret ederek şirketin yenileşim odaklı çalışmalarına tanıklık etti. Burada yeni ürün prototiplerinin ortaya çıkışı, tasarım ilkeleri, malzeme testleri ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülen geliştirme süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindiler.

Ürünlerin performans ve dayanıklılık testlerinin yapıldığı kalite kontrol laboratuvarlarında, gerçek koşullara benzer test ortamlarında uygulanan valide etme ve sertifikasyon prosedürleri hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesinin Biyomedikal Mühendisliği programı, güncel teknolojileri öğrenmeye ve bunları yenilikçi çözümlere dönüştürmeye odaklanan, dinamik bir müfredat yapısına sahip. Bu kapsamda düzenlenen teknik geziler, öğrencilerin teorik derslerde edindikleri bilgileri gerçek endüstri koşullarında test etmelerine ve geleceğin tıbbi cihazlarının üretimine dair ufuklarını genişletmelerine imkan sağlıyor.

Invamed ziyaretinde öğrencilerin, laboratuvar çalışmaları ve üretim hattı incelemeleriyle edindikleri deneyimlerin, gelecekteki mesleki başarılarına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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