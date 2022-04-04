Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi - Haberler

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Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Ekonomi
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Ankara'da bir iş yerinin önündeki yola yığılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi. İddialara göre soğanların, ruhsatsız olduğu belirtilen dükkanın sahipleri tarafından atıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yol kenarında yüzlerce çuval soğan bulundu. Kavaklı Mahallesi muhtarının ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ve jandarma ekipleri, dükkan sahibinin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. İddialara göre dükkanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

"PAZARCILARA SATIYORLAR, KÖTÜLERİ ATIYORLAR"

Çevre sakini Sami Çakır şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'dan sarımsak getiriyorlar, Tokat'tan sarımsak alıyorlar. Oralardan da soğanları getiriyorlar, kamyonlarla tırlarla burada pazarcılara satıyorlar. Kötülerini atıyorlar."

Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi

Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi

Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi

Yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan, ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Ekonomi

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (5)

Bahri Telyak:

Ulan bide açiz diye bagiriyorsunuz boyle nimeti at sonra ulkeyi hukumeti kaos içine koymaya çalisiyorlar bende diyorum bu mubarek gunde allah sizi isla etsin

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Metin Demir:

foks cehepe ortak yapımı bir hizmet

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Hakan Arslanoglu:

Devletimiz soğanları atanları yakaladıktan sonra hiç acımadan ağırlaştırılmış müebbet ceza verirse o zaman cümle aleme ibret olur.

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