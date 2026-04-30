Başkan Yalçın: 'Kayseri'nin ilk 3 aylık ihracatı 924 milyon dolar oldu'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2026 yılı Mart ayı rakamlarını değerlendiren Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2026 yılı Mart ayındaki ihracatının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalatının ise yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kayseri'nin dış ticaretteki Mart ayı projeksiyonunu değerlendiren Başkan Yalçın, "Şehrimizin 2026 yılının Mart ayı ihracatı 314 milyon 106 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri'nin Mart ayı ithalat rakamı ise 154 milyon 959 bin dolar seviyesinde olmuştur. Kayseri'nin ihracatında yüzde 1,38'lik düşüş gerçekleşirken, Mart ayı ithalatımızda ise yüzde 6,22'lik bir artış yaşanmıştır" dedi.

Kayseri'nin ihracatında 2026 yılında daralma yaşanabilmesinin muhtemel olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, "Kayseri olarak bu yılının ilk 3 aylık döneminde 924 milyon 429 bin dolarlık bir ihracata ulaşmış durumdayız. Bu ilk 3 aylık dönemde ithalat rakamımız ise 430 milyon dolar seviyesindedir. Kayseri'nin 2026 yılında tüm zorluklara rağmen 4 milyar dolar civarına ihracat yapabilecek gücü ve kapasitesi bulunmaktadır. Sanayicilerimiz tüm zorluklara göğüs germekte ve hedeflere ulaşabilmek için durmaksızın çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, "Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, ekonomideki belirsizliği her geçen gün derinleştirmektedir. ABD-İsrail İran savaşı dolayısıyla petrole ve enerjiye dayalı maliyet artışları sanayicilerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Piyasalarda yaşanan durumun öngörülemez hale gelmesi sanayicilerimizi endişelendirmektedir. Yaşanan maliyet artışları üretim çarklarının dönmesinde yavaşlamaya neden olmakta, işçilik giderlerinin dünyadaki rakip ülkelerden daha yüksek olması üretimi doğrudan etkilemektedir. Uygun maliyetli finansa ulaşmada yaşanan zorluklar da sürdürülebilirlik noktasında sanayicilerimizin önünde set oluşturmaktadır" dedi.

Yalçın, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, geçtiğimiz günlerde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaşananların iyi analiz edildiğine ve sanayicilerimizin beklentilerine göre yeni gelişmeler olacağına olan inancımızı korumaktayız. Yakında TBMM gündemine sunulacağı kamuoyu ile paylaşılan; doğrudan yatırım teşvikleri ve üretim yapan ihracatçıların desteklenmesini de içeren geniş kapsamlı düzenleme olumlu bir adımdır. Atılacak yeni adımlarla; üretimde, istihdamda ve ihracatta öncü rol oynayan sanayicilerimize yeni yol haritalara çizilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kartların yeniden dağıtıldığı bir dünya düzeni oluşması sürecinin içinden geçtiğimiz artık apaçık bellidir. Böylesine önemli günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki ekonomi yönetiminin, başta sanayicilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerini koruyacak kapsayıcı nitelikte önlemler alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasını, ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür ederek noktaladı. - KAYSERİ

