Bayraktar: Tarımsal Destekleme Politikaları Güncellenmeli

HAKKARİ (İHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, artan maliyetler karşısında tarımsal destekleme politikalarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yüksekova Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde çiftçilerle bir araya geldi. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yüksekova ve Şemdinli programları kapsamında bölgedeki üreticilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüksekova'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, "Yüksekova tarım anlamında önemli bir potansiyele sahip. Bal üretiminiz ve sığır yetiştiriciliğiniz oldukça gelişmiş durumda. Hakkari'nin hayvansal üretiminin yüzde 98'ini burada üretiyorsunuz. Hayvancılığı daha da ileriye taşıyarak burayı bölgenin hayvancılık merkezi haline getirmeliyiz" dedi.

Artan maliyetler karşısında tarımsal destekleme politikalarının güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, genç nüfusun tarımda kalabilmesi için yeni destek modellerinin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise dört yıldır ayrım gözetmeksizin bölge çiftçisine hizmet ettiklerini belirterek, üretimi merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yüksekova Ziraat Odası'nın dört yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı slayt gösterisi sunuldu. Programın devamında kürsüye çıkan üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini TZOB Genel Başkanı Bayraktar'a doğrudan iletti.

Yüksekova'nın kadın çiftçilerinden Esmer Sırma, tarım ve hayvancılıkta kadınların emeğinin görünmez kılındığına işaret ederek, "Kadınlar tarlada, bahçede ve hayvanların başında büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak sütümüz, yünümüz, peynirimiz ve meyvelerimiz yeterince değerlendirilemediği için zayi oluyor. Sınır hattında yaşamamıza rağmen ürünlerimizi pazarlayacak imkanlar artırılmalı" dedi.

Toplantıda söz alan diğer üreticiler de tarımsal desteklemelerden tohum dağılımına, mera ve sulama altyapısından pazar sorunlarına kadar pek çok talebi dile getirdi.

Yüksekova'daki temaslarını tamamlayan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ilçe sakinleri ve üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Şemdinli ilçesine hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı