Başkan Sadıkoğlu'ndan, zirai ilaç satıcılarına önem

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, zirai ilaç satışı yapan firmaları ziyaret etti.

Gittiği her firmada yoğun ilgiyle karşılandığı bildirilen Başkan Sadıkoğlu, sorunları dinledi, talepleri not aldı. Zirai ilaç satışı yapan firmaları her zaman önemsediklerini ve sorunlarının çözümü için ciddi adımlar attıklarını söyleyen Sadıkoğlu, "Oda olarak 2 Ekim'de seçime gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde bizlere olan ilgi gücümüze güç katıyor. Bugün de zirai ilaç satışı yapan üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Üyelerimizin geçtiğimiz aylarda önemli bir sorunu olmuştu. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ve Gübre Takip Sitemi üzerinden yüklü cezalar kesilmişti. TOBB toplantısı için gittiğimiz toplantıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Vahit Kirişçi'ye konulu ileterek, cezaların bir defaya mahsus silinmesini istemiştik. Bu girişimimiz olumlu sonuçlanarak, üyelerimizin cezaları silindi. Bu gelişme üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir. Sayın Bakanımıza, cezaya maruz kalan üyelerimiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sektörlerin ve üyelerimizin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sadıkoğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan zirai ilaç satışı yapan esnaflar, "Oğuzhan Başkanımız her zaman bizleri ziyaret ediyor. Her zor günümüzde yanımızda oldu. Bakanlığın bize kestiği cezanın silinmesinde önemli bir rol oynadı, kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Oğuzhan Başkanla biz TSO'nun varlığını hissetmeye başladık" diye konuştuk. - MALATYA