Başkan Sadıkoğlu: "Firmaların ticari kredi limitleri artırılmalı" - Haberler

İnönü Kapalı Çarşısı'nda bulunan işletmeleri ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ekonomide yaşanan değişimler çok sayıda firmanın sermayesine değer kaybettirdi. Bankaların firmalara sağlamış olduğu kredi limitleri yetersiz kalıyor. Bu nedenle firmaların ticari kredi limitleri artırılmalı" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Kapalı Çarşısı'nda bulunan işletmeleri ziyaret ederek esnafın yaşadığı sorun ve talepleri dinledi.

"Elektrik faturaları kira ödemesini geçmiş durumda"

Girdiği her işletmede benzer sorunların dile geldiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Sık sık saha ziyaretleri yaparak üyemiz olsun veya olmasın tüm işletmelerimizle bir arada olmaya gayret gösteriyoruz. Her uğradığımız esnafın dile getirdiği sıkıntılar artan maliyetler oluyor. Özellikle elektrik faturaları birçok işletmenin kirasını geçmiş durumda. Esnaf sattığı ürünün yerine aynı fiyata mal alamaz hale geldi. Maliyet artışları tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Bizlere anlatılan tüm sorunları ve talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kredi limitleri yetersiz kalıyor"

Son dönemde ekonomide yaşanan değişimler firmaların sermayesine değer kaybettirdiğini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Ekonomide yaşanan değişimler, kur artışları ve hammadde fiyatlarındaki aşırı dalgalanma doğrudan firmaların üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Çok sayıda firmamızın sermayesi değer kaybetti. Bu nedenle bankaların firmalara sağlamış olduğu ticari kredi limitleri yetersiz kalıyor. Kamu ve özel bankaların genel müdürleri ile görüşmeler sağlayarak kredi limitlerinin yükseltilmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi için girişimlerde bulunacağız" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi