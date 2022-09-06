Başkan Özkan, biber üreticilerinin hasadına katıldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bir yandan şehirde süren altyapı çalışmaları için kırsal mahallelerdeki denetimlerini sürdürürken, bir yandan çiftçileri de yalnız bırakmıyor. Özkan bu çerçevede biber üreticilerinin hasadına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu. Karacabey'in önemli tarım ürünlerinden birinin de biber olduğunu ifade eden Özkan, "Biber hasadı, üreticimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Özkan önceki gün, ova mahallelerinden olan ve tarımın yoğun gerçekleştiği Yenisarıbey Mahallesine ziyaretlerde bulundu. Mahallede biber üreticileri ile biberlerin toplandıkları alanları ziyaret eden Özkan, burada tüccarlar, çalışanlar ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Çiftçinin yüzü gülüyor

Özkan Yenisarıbey Mahallesi'nde yaptığı konuşmada,"Bu mahallelerimizde yoğun bir şekilde çiftçilik faaliyetleri yapılmaktadır. Domates sezonumuz başlamıştı. Biber sezonumuz da başladı. Şu anda da tarlalardan, arazilerden toplanan biberler buralara yani depolara, hal binalarına getiriliyor. Burada paketleniyor. Deforme olmuş olanlar ve bozuk olanlar ayrılarak, kaliteli bir şekilde İstanbul, Bursa, İzmir gibi değişik vilayetlerde pazarlara arz ediliyor. Burada işçilerimiz tarafından ayrıştırma işlemi yapılıyor ve közlemek için pazarlara arz ediliyor. Karacabey'de yetişen biberlerin kaliteli olduğunu, diri olduğunu çok rahat fark edebiliyorsunuz. Burada biz bütün üreticilerimize, tüccarlarımıza, herkese hayırlı bir sezon diliyoruz. Bereketli olsun inşallah, ürünleri para yapsın. Şu anda ürünlere talep var. Özellikle kapya biberleri konusunda çiftçinin yüzü gülüyor. Domatesleri de inşallah iyi olur diye umut ediyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize kolaylıklar diliyoruz"dedi. - BURSA