Başkan Gülsoy’dan Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret adımına teşekkür ve yeni çağrı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde e-ticaret platformlarındaki tekelci anlayışa, yüksek komisyon oranlarına ve ek kesintilere dikkat çekerek yaptıkları çağrının ardından, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde kadın kooperatifleri için atılan tarihi adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye'nin önde gelen 5 büyük e-ticaret platformu arasında imzalanan ve kadın kooperatiflerine komisyon indirimi ile görünürlük desteği sağlayan protokolü değerlendiren Başkan Gülsoy, atılan adım için teşekkür ederken, benzer düzenlemelerin e-ticaret yapan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

"Atılan adım çok kıymetli, Ticaret Bakanlığımıza ve platformlara teşekkür ediyoruz"

Dijitalleşmenin ve e-ticaretin tüm sektörler için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada, e-ticaret platformlarının uyguladığı yüzde 30-35'lere varan yüksek komisyon oranlarının hem üreticimizi ve esnafımızı mağdur ettiğini hem de genel enflasyonu körüklediğini kamuoyuyla paylaşmış, acil düzenleme çağrısında bulunmuştuk. Yaptığımız bu çağrının ve sahadan gelen sesin ardından, Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Hepsiburada, N11, PttAVM, Pazarama ve Trendyol gibi e-ticaret platformlarının bir araya gelerek Kadın Kooperatiflerimizi kapsayan bir protokol imzalamasını çok kıymetli ve yerinde bir adım olarak görüyoruz. Kadın girişimcilerimizin, kadın kooperatiflerimizin dijital pazarlara erişimini kolaylaştıracak; ilk 6 ay boyunca yüzde sıfır, takip eden 4.5 yıl boyunca da yüzde 1 komisyon gibi çok önemli avantajlar sunan bu protokol dolayısıyla başta Ticaret Bakanlığımıza ve duyarlılık gösteren e-ticaret platformlarına şahsım ve Odamız adına teşekkür ediyorum."

"Dijital pazaryerlerindeki yüksek komisyon yükü sadece kadın kooperatiflerin değil, tüm sektörlerin ortak problemidir"

Kadın kooperatiflerine sağlanan imkanların sevindirici ancak e-ticaret ekosisteminin geneli düşünüldüğünde yetersiz kaldığına dikkat çeken Başkan Gülsoy, yüksek komisyon yükünün tüm tüccar ve esnafın omuzlarında büyük bir yük olduğunu belirterek, "Kadın kooperatiflerimize sağlanan bu güçlü destek, dijital pazarlarda adil ve makul oranların uygulanabileceğini açıkça göstermiştir. Ancak unutulmamalıdır ki; e-ticaret yapan, ürününü ve hizmetini sanal ortama taşıyan Türkiye genelindeki yüz binlerce işletmemiz ile 11 binden fazla Kayserili firmamız aynı yüksek maliyet baskısıyla mücadele etmektedir. Yeme-içme sektöründen hizmet sektörüne, giyimden ayakkabıya, emlakçı ve galerici esnafımızdan en küçük imalatçımıza kadar tüm üyelerimiz; yüksek komisyonlar, zorunlu reklam harcamaları, kargo ve hizmet kesintileri altında ezilmektedir. Dolayısıyla sorun sadece belirli bir kesimin değil, e-ticaret çarkının içinde yer alan tüm sektörlerimizin ortak yarasıdır" dedi.

"Tüm işletmelerimiz için tavan komisyon ve adil rekabet düzenlemesi şarttır"

E-ticaret platformlarının hakim durumlarını kullanarak yüksek komisyon ve üyelik ücretleri uygulamasının genel enflasyonu da doğrudan etkilediğini hatırlatan KTO Başkanı Gülsoy, çağrısını yineleyerek, "Kadın kooperatiflerimiz için sergilenen bu güzel ve örnek iş birliği modelinin, e-ticaret yapan tüm esnaf, tüccar ve sanayicimiz için de kapsayıcı bir politikaya dönüştürülmesi şarttır. Gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği'nde olduğu gibi, hakim konumdaki platformların satıcıları sömürmesini engelleyecek tavan komisyon sınırlandırmaları ve adil rekabet kuralları tüm sektörler için hayata geçirilmelidir. Kayseri Ticaret Odası olarak, e-ticaret yapan işletmelerimizin sayısını artırmak, her üyemizin kendi dijital altyapısını kurmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak platformlara bağımlı olan esnafımızı da bu yüksek komisyon mahkumiyetinden kurtarmak zorundayız. Ticaret Bakanlığımızın ve Üst Kuruluşumuz TOBB'un liderliğinde; tüm tüccarımızı koruyacak, komisyon oranlarını sürdürülebilir ve makul seviyelere çekecek kalıcı düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üreten, istihdam sağlayan ve vergisini ödeyen tüm işletmelerimize verilecek güçlü bir e-ticaret desteği, ülkemizin enflasyonla mücadelesine ve ekonomik büyümesine de en büyük katkıyı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı