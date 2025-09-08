Başkan Erdoğan, 'Ocak-Ağustos, 8 aylık ihracatımız yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolar oldu'

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) olağan aylık meclis toplantısı yapıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sosyoekonomik gelişmeler ve ekonomiye dair güncel veriler ışığındaki değerlendirmesini paylaştığı meclis üyelerini, faaliyetleri ve projelerindeki son durum hakkında da ayrıntılı bilgilendirdi. Başkan Erdoğan, "Şehrimizin en etkin ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan odamız, üye sayısını her geçen gün daha da artırıyor ve büyüyerek daha da güçleniyor; köklü bir gelenekten daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor" dedi.

DTO Meclisi, eylül ayının olağan aylık toplantısında gündemindeki konuları görüşerek karara bağladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bir önceki toplantılarından bu yana iş dünyasında yaşanan gelişmeler ile güncel verileri de değerlendirdiği faaliyetleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Şehrin en etkin ve en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlattığı DTO'nun, üye sayısını her geçen gün daha da artırdığını ve büyüyerek daha da güçlendiğini, köklü bir gelenekten daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Odamıza geçen ay 129 üye daha kaydettik. Ağustosun sonu itibarıyla, 23 bin 103 üyeye ulaştık. Son 1 yılda, toplam üye sayımızı, yüzde 4,48 artırdık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin verilerine göre, yılın ilk 7 ayında kurulan 184 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle, iller arasında 14'üncü sırada yer aldık. Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma ise 422 oldu. Yabancı sermaye tutarı da 489 milyon 853 bin 980 liraya çıktı. Denizli olarak, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre marka başvurumuz yüzde 1, patent başvurumuz da yüzde 27 arttı. Ülke genelinde patent başvurusundaki artış ise yüzde 16'da kaldı. Oda olarak yılın ilk 8 ayında 530 sayısal takograf ile 393 K belgesi verdik. Ayrıca 203 iş makinasının tescili ile 203 de kapasite raporunu onayladık. Bunların yanı sıra 27 ekspertiz raporu ve 10 yerli malı belgesi ile 2 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenledik. Odamıza gelen 4.190 evrak karşılığında da 14 bin 727 evrak düzenleyip verdik" dedi.

"Konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 38,21 arttı"

Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gelişmelere de yer veren Başkan Erdoğan, konut satışlarındaki artışa da dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Temmuz'da, şehrimizdeki konut satışları bir önceki aya göre yüzde 38,21, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 6,43, yılın ilk 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,2 arttı. Ülke genelindeki konut satışları da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 32,62, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 12,4 arttı. Ocak-temmuz ayları arasını kapsayan ilk 7 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttığı görüldü" ifadelerini kullandı.

"Karşılıksız çek sayısı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, ilimizde temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 30,73 azaldı"

Sektördeki karşılıksız çek verilini dile getiren Başkan Erdoğan, "Sektördeki bu hareketlilik, gelecek günler açısından da üyelerimiz için umut vadeden bir gelişme oldu. Öte yandan, iş dünyasının gidişatının sahadaki öncü göstergelerinden biri olan karşılıksız çek sayısı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, ilimizde temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 30,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,26 azaldı. Aynı dönemde ülke genelindeki düşüş ise aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 16,43 oldu. Şehrimizdeki karşılıksız çek tutarı da bir önceki aya göre yüzde 37,67, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,26 azaldı" diye konuştu.

"Ocak-Ağustos, 8 aylık ihracatımız yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolar oldu"

Aylık değerlendirmesinde ihracat ve ithalattaki son gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla Denizli'den Avrupa Birliği'ne gerçekleştirilen ihracatta %5,66 artış yaşandığını ve 1 milyar 204 milyon 439 bin 621 dolar olarak kayda alındı. Ülkemizin ağustos ayı ihracatı ise 21 milyar 795 milyon dolar oldu. Ocak-Ağustos dönemindeki 8 aylık ihracatımız yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolar oldu; 2024 Ağustos ile 2025 Ağustos arasındaki son 12 aya dair yıllık ihracatımız ise 269,2 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat Almanya'ya oldu. Onu, ABD ve İngiltere izledi" dedi.

"Ülkemizin dış ticaret açığı, yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara indi; son 46 ayın en düşük değerine geriledi"

İthalatta ise ülkelerin verilerini açıklayan DTO Başkanı Erdoğan, "Son 14 ayın en düşük ithalatı kaydedildi. İthalatta ilk sırada Çin var. Çin'i, Rusya ve Almanya izledi. Ülkemizin dış ticaret açığı, yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara indi; son 46 ayın en düşük değerine geriledi. Denizli'nin ihracatında ise ilk sırada 53 milyon dolarla İngiltere, ikinci sırada ise 38 milyon dolarla ABD yer aldı. Onları 3'üncü sırada İtalya, 4'üncü sırada Almanya, 5'inci sırada ise Hollanda izledi" diye konuştu. - DENİZLİ