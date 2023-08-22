Başkan Büyüksimitci: "Hükümetimizin önerilerimizi dikkate alması memnuniyet verici"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, pandemiden bu yana dünya ekonomisinin beklentiler düzeyinde toparlanamadığını belirterek, "Pandemi ile bozulan arz talep dengesizliği, navlundaki aşırı fiyat artışları, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda ve enerji darboğazı, bunun yanı sıra tüm ürün ve hizmetlerdeki orantısız fiyat artışları, ekonomileri sarsmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ve yüksek borçlanma maliyetleri ile finansmana erişimi kısıtlı bizim gibi ülkeler, bu olumsuz durumdan daha çok etkilenmektedir. Tüm bunların yanında yurt dışı talep daralması, mevcut ihracat pazarlarımızın durgunluğu, yurt içi maliyetlerimizin döviz kuru artışından daha yüksek oluşu, ihracatımızı ve ihracatımızı zorlamaktadır" dedi.

En gelişmiş ekonomilerin bile üstesinden zor kalkacağı, son yüzyılın en ağır depremini yaşadığımızı ifade eden Özkaya, "Buna rağmen devletimizin katlandığı büyük fedakarlıklarla, millet devlet el ele vererek, siz değerli sanayicilerimizin de gayretleri ile ilk çeyrekte yüzde 4 gibi bir büyümeyi çok şükür sağlamış durumdayız. İnşallah alınacak yeni ekonomik önlemlerle ülke olarak önümüzün açık olduğuna ve ülkemizin geleceğine inancımız tamdır. Üretmeye, ihracata ve istihdama hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, bölgedeki faaliyetleri hakkında meclis üyelerine sunum yaptı. Çarşıbaşı, mülkiyeti Mimarsinan OSB'ye ait olan 12 adet sanayi parselinin 12 Eylül tarihinde ihale yöntemi ile tahsis edileceği bilgisini de verdi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'ya teşekkür ederek, dünyanın her yerine ürünlerimizi ihraç etmek ve pazar çeşitliliğimizi artırmak adına yaptıkları çalışmaları takdirle izlediklerini söyledi.

Kayseri ekonomisi ve ihracatı hakkında bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, "Şehrimiz 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 üretim ağırlıklı Serbest Bölgesi, 16 Sanayi Sitesi, kurulum aşamasında olan 4. Organize Sanayi Bölgesi ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 51 Milyon metrekare planlı endüstri alanına sahiptir" dedi.

Kayseri'nin 11 milyar dolar GSYH'ya ve 6 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Büyüksimitci, geçen yıl 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını, bu yıl ise dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların devam ettiğini belirterek, 4 milyar doların altına düşmemek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Büyüksimitci, Kayseri'nin bin 700 civarında ihracatçı firmaya sahip olduğunu, bu firmalardan 21 tanesinin TİM İlk 1.000 İhracatçı firmalar listesinde yer aldığını ve bugüne kadar Kayseri'den 190 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

Kayseri'nin ithal ettiğinin yaklaşık iki katını ihraç eden bir il olduğunu kaydeden Büyüksimitci, "Bu yönüyle ihracatçılarımız, katma değerli ürünleriyle cari açığa pozitif katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ihracatımızın yarıya yakınını Avrupa'ya yapmaktayız" dedi.

Konuşmasında TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına da değinen Başkan Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 6,5 saat süren çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantıda Oda/Borsa başkanlarımız illerinde reel sektörden gelen sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Ben de sizler adına kürsüye çıkarak, özellikle finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, maliyet enflasyonu, ihracat ile ilgili problemler, EYT kaynaklı sorunlar ve Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması gibi 8 başlık altında 20'den fazla maddeyi Sayın Bakanlarımıza iletme fırsatı buldum" dedi.

Marmara bölgesindeki yoğunluğun azaltılması adına İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanması gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, "Ankara'dan başlayarak Kırıkkale, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Mersin Adana ve Hatay'ı da içine alacak şekilde yeni bir üretim havzası oluşturabilirsek, hem Marmara Bölgesi'ndeki yükü azaltmış oluruz, hem de yatırım alanları sorunumuzu çözmüş oluruz. Aynı zamanda ülkemizin gelişmişliğini de bu bölgelere yaymış oluruz" diye konuştu.

Ekonomideki yol haritasının iş dünyası ile fikir birliği içinde belirlenmesinin ve hükümetin önerilerini dikkate almasının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden Büyüksimitci, Orta Vadeli Programda açıklanacak strateji ve politikalarla ekonomiyi hep birlikte daha sağlam temellere kavuşturacaklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, ilgili tüm bakanlara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarını sundu.

Son olarak kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatla ilgili destekleri anlatarak, ihracatın artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsedip, sanayici ve işadamlarına her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. - KAYSERİ